Житель Подмосковья вырастил кабачок, который точно не отдашь родственникам
Житель Луховиц вырастил на огороде 50-килограммовый кабачок
50-киллограмовый кабачок Андрея Гусева. Обложка © VK / Андрей Гусев
Фермер Андрей Гусев из подмосковных Луховиц в этом году бьёт все рекорды. На своём огороде он вырастил три огромных кабачка весом почти по 50 кг. По его словам, кабачки сорта «Гигантский цукини» отличаются не только большими размерами, но и потрясающим вкусом.
Урожай Андрея Гусева. Фото © VK / Андрей Гусев
В этом году один овощ Гусев срезал в конце июля. По его словам, нужно было немного подождать. Вес кабачка повторил результат 2022 года — 43 кг. Оставшиеся загорать на грядке овощи разрослись до 48,5 кг.
Житель Луховиц вырастил гигантскую тыкву. Фото © VK / Андрей Гусев
Отметим, что огородник прославился на всю Россию тем, что уже семь лет подряд выращивает тыквы огромных размеров. Шесть лет он занимал первые места по стране и трижды ставил рекорды. В этом году некоторые представители крупноплодных достигли веса 440 килограммов.
Ранее россиян предостерегли от одной из самых распространённых ошибок, которую допускают практически все при созревании кабачков. По словам диетологов, свежие плоды нельзя подвергать термической обработке. Так убивается вся польза, содержащаяся в них.