Собаки из Британии вошли в Книгу рекордов Гиннесса за самую быструю чехарду

Пятилетний спаниель Бонни и трехлётний бордер-колли Симба из Великобритании установили сразу четыре мировых рекорда, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. В соответствующий список они попали за прыжки друг через друга на время, перенос бутылок в мусорный бак, развешивание белья и сбор монет.

Бонни и Симба из Британии поставили четыре мировых рекорда. Видео © X / Guinness World Records

Для достижения этих рекордов собаки тренировались под руководством 45-летней хозяйки Ольги Джонс, профессионального кинолога и дрессировщика. Ольга с юмором отметила, что, обучив своих питомцев вешать одежду, она надеялась научить этому и детей, но, к сожалению, безуспешно.

Собаки находят способы применить свои способности в повседневной жизни. Например, вместе с хозяйкой они собирают брошенные на улице бутылки и выбрасывают их в мусорные контейнеры. Всего же каждый из питомцев знает по 200–250 трюков. В настоящее время четвероногие готовятся установить новые рекорды, некоторые из которых связаны с паркуром. Кроме того, собаки любят играть на музыкальных инструментах и выступают в дуэте под названием Pet Direction. Симба, в частности, увлекается рисованием. Ольга мечтает, чтобы её питомцы сыграли главные роли в художественном фильме. Собаки уже имели опыт работы на телевидении и снялись в рекламных роликах.