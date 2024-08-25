«Белоснежный мишка»: Похудевшему на 50 кг знаменитому псу Кругетсу ищут хозяев
SHOT: Похудевшему на 50 килограммов нижегородскому псу Кругетсу ищут хозяев
Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, которого бросили хозяева и уже на улице до 100 килограммов откормили добродушные прохожие, наконец похудел до идеального веса. Однако из-за хромоты добряка никто не хочет забирать домой. Как сообщает SHOT, хозяин для питомца, увы, так и не нашёлся.
Пока Кругетс продолжает оставаться на попечении нижегородских волонтёров. Видео © Telegram / SHOT
Больше года пёс сидел на строгой диете, и сейчас его вес составляет около 50 килограммов. Но волонтёры переживают, что шансов найти любящую семью Кругетсу мало, потому что им никто ни разу даже не интересовался. Хотя шестилетний «белоснежный мишка», как называют его в приюте, очень ласковый и преданный.
Кругетс до и после похудения. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, волонтёры обнаружили Кругетса в октябре 2023 года. Тогда он весил 100 килограммов — и ему диагностировали крайнюю степень ожирения. Из-за лишнего веса пёс даже не мог ходить — ему было больно. Ветеринары и волонтёры взялись за его здоровье, и уже к началу ноября прошлого года Кругетс весил 70 килограммов.
Telegram / SHOT