«Белоснежный мишка»: Похудевшему на 50 кг знаменитому псу Кругетсу ищут хозяев

Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, которого бросили хозяева и уже на улице до 100 килограммов откормили добродушные прохожие, наконец похудел до идеального веса. Однако из-за хромоты добряка никто не хочет забирать домой. Как сообщает SHOT, хозяин для питомца, увы, так и не нашёлся.

Больше года пёс сидел на строгой диете, и сейчас его вес составляет около 50 килограммов. Но волонтёры переживают, что шансов найти любящую семью Кругетсу мало, потому что им никто ни разу даже не интересовался. Хотя шестилетний «белоснежный мишка», как называют его в приюте, очень ласковый и преданный.