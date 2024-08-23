Встречайте самых сладеньких первоклашек 2024-го: Уже в сентябре эти детишки начнут учёбу в «Щенячьем патруле»

Уже в начале сентября 16 щенков, отобранных центром кинологический службы ГУ МВД по Москве, начнут учёбу в составе «Щенячьего патруля». Активная подготовка будет длиться 2,5 месяца. За это время «носики», как их называют сотрудники, научатся множеству команд и десяткам упражнений.









«Мы за своими детишками продолжаем следить и после их распределения. Кинологи МВД несколько раз в неделю присылают нам видео и рассказывают, чему научили собак. А потом приезжают к нам в центр и ещё раз показывают все успехи — можно сказать сдают экзамен», — рассказала Life.ru начальник отделения по разведению и выращиванию щенков ЦКС ГУ МВД России по Москве Вера Бунина.

В центре подрастающих щенков по-доброму называют «детьми», «носиками» и «малышнёй». Обучение проходит в любви и заботе. Уже к пяти месяцам окрепших собак начнут распределять по отделам и подразделениям. Многое зависит от темперамента псов. Тех, что активнее, обычно отправляют в розыск. Более спокойных — на поиск взрывчатки и наркотиков. Также служебные собаки помогают в поимке преступников, охране вокзалов и аэропортов.