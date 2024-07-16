Служебная собака Каста вывела полицию на след вора, обокравшего девочку в Красноярске

В Красноярске полицейская собака по кличке Каста разыскала мужчину, укравшего телефон у девятилетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В Красноярске полицейская собака поймала вора, укравшего телефон у девятилетнего ребёнка. Видео © Telegram / МВД 24

"11 июля в дежурную часть отдела полиции № 4 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от жительницы Ленинского района о том, что неизвестный мужчина похитил сотовый телефон её девятилетней дочери. Полицейские установили, что вечером на детской площадке во дворе жилого дома играли ребятишки, оставив на скамейке свои личные вещи. В какой-то момент к лавочке подошёл мужчина, взял одну из сумок и убежал", — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Дети попытались догнать вора, но не смогли. После этого на место событий приехала следственно-оперативная группа полицейских, в которую входил кинолог со служебно-разыскной собакой Кастой. Именно её нюх позволил правоохранителям выйти на след похитителя телефона и привёл прямо к дому преступника.

В итоге вор был задержан, им оказался житель Красноярска 1987 года рождения, который признался, что шёл мимо детской площадки, увидел лежащую детскую сумку и, якобы подумав, что она пустая, схватил её и бросился наутёк, когда за ним кинулись дети. Почти сразу после этого он сдал телефон в ломбард по паспорту своей жены, выручив на этом три тысячи рублей. Сотрудники полиции уже забрали из залогового дома мобильный стоимостью девять тысяч рублей и скоро отдадут его хозяйке.