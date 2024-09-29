Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 12:34

Скромный английский футбольный клуб установил рекорд на все времена

ФК «Брентфорд» первым в истории АПЛ забил на 1-й минуте в трёх матчах подряд

Лондонский футбольный клуб «Брентфорд» впервые в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) забил на первой минуте в трёх матчах подряд. Историческое достижение «Пчёлы» установили в игре шестого тура с «Вест Хэмом», гол на 37-й секунде забил камерунский нападающий Бриан Мбёмо. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В матче пятого тура с «Тоттенхэмом» (1:3) Мбёмо забил на 24-й секунде, а в игре четвёртого тура с «Манчестер Сити» (1:2) форвард Иоан Висса из ДР Конго отличился на 23-й. «Брентфорд» занимает 12-е место в АПЛ и может побить обновить свой рекорд 5 октября в домашнем матче с «Вулверхэмптоном».

Продлил рекорд: Хайкин помог «Будё-Глимту» вырвать победу над «Порту» в Лиге Европы
Продлил рекорд: Хайкин помог «Будё-Глимту» вырвать победу над «Порту» в Лиге Европы

А ранее Life.ru писал, что полузащитник ФК «Челси» Коул Палмер установил рекорд АПЛ, забив четыре гола в первом тайме. Спортсмен оформил покер в игре с «Брайтоном», встреча закончилась со счётом 4:2.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / News Images

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Великобритания
  • апл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров