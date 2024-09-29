Скромный английский футбольный клуб установил рекорд на все времена

Лондонский футбольный клуб «Брентфорд» впервые в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) забил на первой минуте в трёх матчах подряд. Историческое достижение «Пчёлы» установили в игре шестого тура с «Вест Хэмом», гол на 37-й секунде забил камерунский нападающий Бриан Мбёмо. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В матче пятого тура с «Тоттенхэмом» (1:3) Мбёмо забил на 24-й секунде, а в игре четвёртого тура с «Манчестер Сити» (1:2) форвард Иоан Висса из ДР Конго отличился на 23-й. «Брентфорд» занимает 12-е место в АПЛ и может побить обновить свой рекорд 5 октября в домашнем матче с «Вулверхэмптоном».