Игрок «Челси» установил рекорд АПЛ, забив четыре гола в первом тайме
Хавбек «Челси» Палмер стал первым игроком в АПЛ, оформившим покер в первом тайме
Коул Палмер. Обложка © ТАСС / AP
Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал первым игроком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), который забил четыре гола в первом тайме. Он оформил покер в игре с «Брайтоном», встреча закончилась со счётом 4:2.
Свой первый мяч в этой игре 22-летний Палмер забил на 21-й минуте, сравняв счёт. На 28-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. Ещё одним голом футболист отметился на 33-й минуте. Свой четвёртый мяч Коул забил на 41-й минуте.
Контракт Палмера с «Челси» рассчитан до лета 2033 года. Согласно данным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов провёл третий подряд матч за ПСЖ. Во встрече против «Ренна» воспитанник «Краснодара» вышел в стартовом составе. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан.