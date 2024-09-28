Игрок «Челси» установил рекорд АПЛ, забив четыре гола в первом тайме

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал первым игроком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), который забил четыре гола в первом тайме. Он оформил покер в игре с «Брайтоном», встреча закончилась со счётом 4:2.

Свой первый мяч в этой игре 22-летний Палмер забил на 21-й минуте, сравняв счёт. На 28-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. Ещё одним голом футболист отметился на 33-й минуте. Свой четвёртый мяч Коул забил на 41-й минуте.

Контракт Палмера с «Челси» рассчитан до лета 2033 года. Согласно данным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.