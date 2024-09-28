Лишь два пропущенных: Сафонов провёл третий подряд матч за ПСЖ
ПСЖ с Сафоновым в воротах обыграл «Ренн» в чемпионате Франции
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Обложка © X / Paris Saint-Germain
ПСЖ одержал победу над клубом «Ренн» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:1.
Дубль в составе победителей оформил Брэдли Барколя (30-я и 68-я минуты), ещё один мяч на счету Кан Ин Ли (58). Единственный гол гостей с пенальти забил Арно Калимуэндо Муинга на 73-й минуте.
Ворота парижан в третий раз подряд защищал Матвей Сафонов. Всего за три игры он пропустил два мяча.
ПСЖ набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ренн» с семью баллами располагается на восьмой строчке.
Напомним, дебют Матвея Сафонова за ПСЖ пришёлся на Лигу чемпионов. В тяжёлом матче парижане переиграли испанскую «Жирону», а россиянин ни разу не пропустил.