Лишь два пропущенных: Сафонов провёл третий подряд матч за ПСЖ

ПСЖ одержал победу над клубом «Ренн» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Брэдли Барколя (30-я и 68-я минуты), ещё один мяч на счету Кан Ин Ли (58). Единственный гол гостей с пенальти забил Арно Калимуэндо Муинга на 73-й минуте.

Ворота парижан в третий раз подряд защищал Матвей Сафонов. Всего за три игры он пропустил два мяча.

ПСЖ набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ренн» с семью баллами располагается на восьмой строчке.