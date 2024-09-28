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27 сентября, 21:11

Лишь два пропущенных: Сафонов провёл третий подряд матч за ПСЖ

ПСЖ с Сафоновым в воротах обыграл «Ренн» в чемпионате Франции

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Обложка © X / Paris Saint-Germain

ПСЖ одержал победу над клубом «Ренн» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Брэдли Барколя (30-я и 68-я минуты), ещё один мяч на счету Кан Ин Ли (58). Единственный гол гостей с пенальти забил Арно Калимуэндо Муинга на 73-й минуте.

Ворота парижан в третий раз подряд защищал Матвей Сафонов. Всего за три игры он пропустил два мяча.

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ПСЖ набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ренн» с семью баллами располагается на восьмой строчке.

Напомним, дебют Матвея Сафонова за ПСЖ пришёлся на Лигу чемпионов. В тяжёлом матче парижане переиграли испанскую «Жирону», а россиянин ни разу не пропустил.

Артур Лапсаков
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