Матвей Сафонов сыграл на ноль в дебютном официальном матче за ПСЖ
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Обложка © X / PSG_English
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл на ноль в своём дебютном официальном матче за ПСЖ. Французский клуб обыграл испанскую «Жирону» со счётом 1:0 в первом туре Лиги чемпионов.
Победный гол парижане забили только на 90-й минуте. Аргентинский вратарь гостей Пауло Гассанига пропустил между ног после удара Нуну Мендеша. Сафонов отыграл все 90 минут, отразил один удар и сделал 23 передачи, из которых 18 оказались точными.
21 сентября ПСЖ проведёт свой следующий матч с «Реймсом» в чемпионате Франции. А 1 октября парижане сыграют в Лиге чемпионов с лондонским «Арсеналом».
Напомним, что российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов дебютировал за клуб в матче первого тура Лиги чемпионов против испанской «Жироны». Основной вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма впервые стал отцом, поэтому и пропустил матч. У итальянца родился сын.