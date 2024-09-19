Матвей Сафонов сыграл на ноль в дебютном официальном матче за ПСЖ

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл на ноль в своём дебютном официальном матче за ПСЖ. Французский клуб обыграл испанскую «Жирону» со счётом 1:0 в первом туре Лиги чемпионов.

Победный гол парижане забили только на 90-й минуте. Аргентинский вратарь гостей Пауло Гассанига пропустил между ног после удара Нуну Мендеша. Сафонов отыграл все 90 минут, отразил один удар и сделал 23 передачи, из которых 18 оказались точными.

21 сентября ПСЖ проведёт свой следующий матч с «Реймсом» в чемпионате Франции. А 1 октября парижане сыграют в Лиге чемпионов с лондонским «Арсеналом».