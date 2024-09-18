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18 сентября, 19:14

Сафонов дебютировал за ПСЖ в официальном матче, пока основной вратарь уехал в роддом

Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ в матче Лиги чемпионов против «Жироны»

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов дебютировал за клуб в матче первого тура Лиги чемпионов против испанской «Жироны». Игра проходит в Париже.

Испанский тренер хозяев Луис Энрике выставил следующий стартовый состав: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Асенсио, Барколя.

Состав «Жироны»: Гассанига, Крейчий, Лопес, Мартинес, Гутьеррес, Ромеу, Ван де Бек, Мартин, Хиль, Цыганков, Стуани.

Основной вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма впервые стал отцом, поэтому пропускает сегодняшний матч. У итальянца родился сын.

Улыбался, но не сыграл: ПСЖ представил Сафонова перед парижской публикой
Улыбался, но не сыграл: ПСЖ представил Сафонова перед парижской публикой

Напомним, в июне «Краснодар» объявил о переходе Матвея СафоноваПСЖ. Российский голкипер дебютировал в составе клуба в товарищеском матче против «Штурма».

Никита Никонов
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