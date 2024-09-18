Сафонов дебютировал за ПСЖ в официальном матче, пока основной вратарь уехал в роддом
Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ в матче Лиги чемпионов против «Жироны»
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов дебютировал за клуб в матче первого тура Лиги чемпионов против испанской «Жироны». Игра проходит в Париже.
Испанский тренер хозяев Луис Энрике выставил следующий стартовый состав: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Асенсио, Барколя.
Состав «Жироны»: Гассанига, Крейчий, Лопес, Мартинес, Гутьеррес, Ромеу, Ван де Бек, Мартин, Хиль, Цыганков, Стуани.
Основной вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма впервые стал отцом, поэтому пропускает сегодняшний матч. У итальянца родился сын.
Напомним, в июне «Краснодар» объявил о переходе Матвея СафоноваПСЖ. Российский голкипер дебютировал в составе клуба в товарищеском матче против «Штурма».