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15 сентября, 00:12

Улыбался, но не сыграл: ПСЖ представил Сафонова перед парижской публикой

«Пари Сен-Жермен» представил вратаря Матвея Сафонова на домашнем стадионе

Матфей Сафонов с новыми одноклубниками. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Матфей Сафонов с новыми одноклубниками. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» провёл церемонию презентации новых игроков на домашнем стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В их числе был и вратарь сборной России Матвей Сафонов. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

Всё произошло перед матчем четвёртого тура чемпионата Франции против «Бреста» (3:1). Сафонов был в хорошем настроении, несмотря на то, что остался на игру в запасе. Основной вратарь ПСЖ — итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

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Напомним, в июне «Краснодар» объявил о переходе Матвея Сафонова на позицию вратаря в ПСЖ. Российский голкипер дебютировал в составе французского клуба в товарищеском матче против «Штурма».

Артём Гапоненко
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