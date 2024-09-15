Улыбался, но не сыграл: ПСЖ представил Сафонова перед парижской публикой

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» провёл церемонию презентации новых игроков на домашнем стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В их числе был и вратарь сборной России Матвей Сафонов. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.