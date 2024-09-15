Улыбался, но не сыграл: ПСЖ представил Сафонова перед парижской публикой
«Пари Сен-Жермен» представил вратаря Матвея Сафонова на домашнем стадионе
Матфей Сафонов с новыми одноклубниками. Обложка © X / Paris Saint-Germain
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» провёл церемонию презентации новых игроков на домашнем стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В их числе был и вратарь сборной России Матвей Сафонов. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.
Всё произошло перед матчем четвёртого тура чемпионата Франции против «Бреста» (3:1). Сафонов был в хорошем настроении, несмотря на то, что остался на игру в запасе. Основной вратарь ПСЖ — итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Напомним, в июне «Краснодар» объявил о переходе Матвея Сафонова на позицию вратаря в ПСЖ. Российский голкипер дебютировал в составе французского клуба в товарищеском матче против «Штурма».