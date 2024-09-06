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6 сентября, 15:28

«Наконец-то нормально поем» : Играющий во Франции Сафонов отведал долгожданного борща во Вьетнаме

Вратарю Матвею Сафонову приготовили борщ во Вьетнаме

Матвей Сафонов наливает борщ. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Матвей Сафонов наливает борщ. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Российскому вратарю Матвею Сафонову приготовили его любимый борщ во Вьетнаме. Пресс-служба сборной РФ по футболу показала видео, на котором игрок наливает суп в тарелку на командном ужине.

Ранее Сафонов рассказывал, что скучает во Франции по русской кухне, а его любимым блюдом является борщ. По словам спортсмена, в Париже есть пару мест, где готовят русские блюда. Он наведывался туда, когда становилось тяжело.

Матвей Сафонов пробует борщ в Таиланде. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

«Сафоновский борщ с прованскими травами. Мотя заскучал в Париже по русской кухне. Но теперь он доволен», — говорится в сообщении.

Сафонов отметил, что очень ждал, когда им подадут русский суп, назвав борщ своим любимым блюдом. Футболист с радостью сказал, что наконец-то нормально поест.

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Напомним, что 5 сентября сборная России по футболу разгромила команду Вьетнама в Ханое. Подопечные Валерия Карпина забили три гола в ворота соперников. В следующем матче они сыграют против сборной Таиланда. Тренер российской сборной отметил, что команда Вьетнама — не очень сильная, но доставила ряд проблем россиянам на матче.

Дарья Нарыкова
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