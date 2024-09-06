«Наконец-то нормально поем» : Играющий во Франции Сафонов отведал долгожданного борща во Вьетнаме

Российскому вратарю Матвею Сафонову приготовили его любимый борщ во Вьетнаме. Пресс-служба сборной РФ по футболу показала видео, на котором игрок наливает суп в тарелку на командном ужине.

Ранее Сафонов рассказывал, что скучает во Франции по русской кухне, а его любимым блюдом является борщ. По словам спортсмена, в Париже есть пару мест, где готовят русские блюда. Он наведывался туда, когда становилось тяжело.

Матвей Сафонов пробует борщ в Таиланде. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

«Сафоновский борщ с прованскими травами. Мотя заскучал в Париже по русской кухне. Но теперь он доволен», — говорится в сообщении.