«Слава богу, никто не умер» : Карпин оценил разгромную победу сборной России над Вьетнамом в «условиях сауны»
Карпин: Команда Вьетнама – не самая сильная, но доставила проблем сборной РФ
Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Сборная Вьетнама по футболу доставила некоторые неприятности российским спортсменам во время товарищеского матча. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
По его словам, по сравнению с европейскими сборными вьетнамцы не самые сильные, но определённые проблемы россиянам доставили. Азиатские игроки неплохо оснащены технически, однако им не достаёт физики, отметил наставник сборной России. Карпин добавил, что погодные условия были непривычными для российских спортсменов. Перед матчем он сравнил ощущения с походом в сауну. Тем не менее игроки сумели показать неплохую игру, подчеркнул тренер.
«Неплохая игра. Глобально – никто травму не получил, никто не умер. И слава богу», — сказал специалист.
Напомним, сборная России по футболу разгромила команду Вьетнама в Ханое. Российские спортсмены забили три гола в ворота соперников. В следующем матче они сыграют против сборной Таиланда.