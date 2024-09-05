«Слава богу, никто не умер» : Карпин оценил разгромную победу сборной России над Вьетнамом в «условиях сауны»

По его словам, по сравнению с европейскими сборными вьетнамцы не самые сильные, но определённые проблемы россиянам доставили. Азиатские игроки неплохо оснащены технически, однако им не достаёт физики, отметил наставник сборной России. Карпин добавил, что погодные условия были непривычными для российских спортсменов. Перед матчем он сравнил ощущения с походом в сауну. Тем не менее игроки сумели показать неплохую игру, подчеркнул тренер.