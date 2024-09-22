ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» в дебютном матче Сафонова в чемпионате Франции
Дебютный матч Матвея Сафонова за ПСЖ в чемпионате Франции. Обложка © psg.fr
ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
На гол Кэйто Накамура на 9-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Усмана Дембеле на 68-й.
ПСЖ с 13 очками лидирует в турнирной таблице. Реймс» набрал восемь очков и идёт пятым.
Сафонов дебютировал в официальных матчах за ПСЖ на минувшей неделе в Лиге чемпионов, отстояв на ноль в игре с испанской «Жироной» (1:0). Напомним, вратарь стал игроком парижан минувшим летом, перейдя из «Краснодара».