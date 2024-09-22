ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» в дебютном матче Сафонова в чемпионате Франции

ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

На гол Кэйто Накамура на 9-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Усмана Дембеле на 68-й.

ПСЖ с 13 очками лидирует в турнирной таблице. Реймс» набрал восемь очков и идёт пятым.