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21 сентября, 19:43

Российский нападающий Чалов забил дебютный гол за ПАОК

Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov

Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov

Российский форвард Фёдор Чалов забил первый гол за греческий ПАОК. Он отличился в выездной игре против «Волоса» в рамках пятого тура чемпионата Греции.

Чалов подкараулил вратаря соперников и на 89-й минуте довёл счёт до 4:1, отправив мяч в ворота пяткой после выноса голкипера.

Дебютный гол Фёдора Чалова за греческий ПАОК. Видео X / Nikos Toskitsis

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Напомним, что 26-летний Фёдор Чалов в начале августа этого года подписал трёхлетний контракт с греческим футбольным клубом ПАОК. До этого спортсмен восемь лет играл в московском ЦСКА.

Артём Гапоненко
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