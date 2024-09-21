Российский нападающий Чалов забил дебютный гол за ПАОК
Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov
Российский форвард Фёдор Чалов забил первый гол за греческий ПАОК. Он отличился в выездной игре против «Волоса» в рамках пятого тура чемпионата Греции.
Чалов подкараулил вратаря соперников и на 89-й минуте довёл счёт до 4:1, отправив мяч в ворота пяткой после выноса голкипера.
Дебютный гол Фёдора Чалова за греческий ПАОК. Видео X / Nikos Toskitsis
Напомним, что 26-летний Фёдор Чалов в начале августа этого года подписал трёхлетний контракт с греческим футбольным клубом ПАОК. До этого спортсмен восемь лет играл в московском ЦСКА.