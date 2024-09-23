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23 сентября, 11:03

Сафонов попал в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьский сбор

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Zuma

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Zuma

Матвей Сафонов, который является вратарём знаменитого французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), попал в расширенный состав национальной команды России на сборах в октябре Об этом рассказала пресс-служба сборной.

«Всего в списке тренерского штаба Валерия Карпина 42 футболиста», — подчёркивается в сообщении.

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Недавно почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что национальная сборная страны вновь будет участвовать в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА спустя два года после завершения украинского конфликта. Ещё в феврале 2022 года россиян отстранили от соревнований.

Николай Рюмин
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