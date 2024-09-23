Сафонов попал в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьский сбор

Матвей Сафонов, который является вратарём знаменитого французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), попал в расширенный состав национальной команды России на сборах в октябре Об этом рассказала пресс-служба сборной.

Недавно почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что национальная сборная страны вновь будет участвовать в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА спустя два года после завершения украинского конфликта. Ещё в феврале 2022 года россиян отстранили от соревнований.