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25 сентября, 20:54

Продлил рекорд: Хайкин помог «Будё-Глимту» вырвать победу над «Порту» в Лиге Европы

Норвежский «Будё-Глимт» с Хайкиным стартовал в Лиге Европы с победы над «Порту»

Вратарь Никита Ильич Хайкин. Обложка © glimt.no / Håkon Kjøllmoen

Вратарь Никита Ильич Хайкин. Обложка © glimt.no / Håkon Kjøllmoen

Норвежский клуб «Будё-Глимт» победил португальский «Порту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Игра прошла 25 сентября 2024 года на стадионе «Аспмюра» в норвежском Будё и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Португальцы открыли счёт уже на 8-й минуте благодаря голу Саму Омородиона. Однако «Будё-Глимт» быстро сравнял усилиями Каспера Хёга на 15-й минуте, а Йенс Петтер Хёуге, оформив дубль, вывел свою команду вперёд с голами на 40-й и 62-й минутах. «Порту» смог сократить отставание усилиями Дениза Гюля на 90-й минуте, однако хозяева довели дело до победы.

Отметим, с 51-й минуты «Будё-Глимт» играл вдесятером после удаления Дюбвика Мяяття, но сумел удержать победный счёт. Большую роль в победе для своей команды сыграл российский голкипер Никита Ильич Хайкин, который сделал несколько сейвов. Напомним, он является рекордсменом среди россиян по количеству игр в еврокубках за иностранные клубы.

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Артём Гапоненко
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