Слуцкий ответил на вопрос о готовности возглавить сборную Китая
Леонид Слуцкий не планирует тренировать сборную Китая
Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group
Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что не собирается возглавлять сборную Китая по футболу. Сейчас всё его внимание сосредоточено на клубе «Шанхай Шэньхуа», передаёт агентство SINA.
«Я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и всех фанатов клуба, поэтому я очень счастлив здесь и не думаю ни о чём другом», — заявил тренер.
Отметим, что Слуцкий уже работал на уровне сборных — в 2015-2016 годах он возглавлял национальную команду России.
Напомним, что Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в январе этого года. На данный момент клуб идёт вторым в чемпионате Китая, отставая на два очка от лидера. Так подопечные Слуцкого вышли в полуфинал Кубка страны и с победы стартовали в азиатской Лиге чемпионов. А в феврале они выиграли Суперкубок.