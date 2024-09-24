Слуцкий ответил на вопрос о готовности возглавить сборную Китая

Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что не собирается возглавлять сборную Китая по футболу. Сейчас всё его внимание сосредоточено на клубе «Шанхай Шэньхуа», передаёт агентство SINA.

«Я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и всех фанатов клуба, поэтому я очень счастлив здесь и не думаю ни о чём другом», — заявил тренер.

Отметим, что Слуцкий уже работал на уровне сборных — в 2015-2016 годах он возглавлял национальную команду России.