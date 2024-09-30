Не для слабонервных: 7 шокирующих обычаев Древнего Египта, что тогда считались нормой
Древний Египет славится своей богатой историей и уникальным образом жизни, однако некоторые традиции египтян кажутся жуткими. Рассказываем про самые интересные и невообразимые.
Величественные пирамиды, фараоны, Клеопатра и бескрайние пустыни — всё это ассоциируется у людей с Древним Египтом, однако мало кто догадывается, какие ужасные вещи было принято делать у этого народа. Помимо известных мумификаций египтяне прибегали к различным пыткам, вопиющим жертвоприношениям и странным обрядам, которые не укладываются в голове у современного человека. В этой статье Life.ru расскажет о семи жутких вещах, которые в Древнем Египте считались нормальными.
1. Мумификация и изъятие органов
Как людей мумифицировали в Древнем Египте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nick Brundle Photography
Мумифицировать человека у древних египтян считалось правильным, ведь так велела религия. Процесс мумификации был достаточно сложным и долгим, тело могли готовить около двух месяцев. Вначале усопшего тщательно мыли, а затем приступали к изъятию внутренних органов. Первым всегда вынимали мозг, причём делали это через нос. Далее вытаскивали лёгкие, печень, почки, сердце и другие органы. Как правило, все органы хранились в отдельных сосудах. Чтобы предотвратить разложение тела, его помещали в соль на 40 дней. После этого кожу смазывали различными маслами и только потом приступали к заворачиванию умершего в льняные бинты.
2. Жертвоприношения животных
Большинство животных в Древнем Египте почиталось, но их судьбе нельзя позавидовать. Чтобы задобрить богов, египтяне постоянно совершали жертвоприношения с участием различных животных. Вначале их тщательно отбирали и готовили, нередко жертву наряжали в драгоценности. После завершения ритуала тела зверей мумифицировали и хоронили в почётных местах.
3. Использование тела умерших в качестве лекарства
Зачем в Древнем Египте в лекарства добавляли человеческую кожу и кости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JITD
Египетские медики были далеки от современных способов лечения, поэтому пользовались тем, что было под рукой. В лекарства они добавляли различные травы и другие дары природы, а также части человеческого тела. В Египте считали, что умерший человек может даровать живым здоровье, которым сам обладал при жизни. Так, у усопших брали кости, части кожи и жир. Порой лекари даже измельчали целые мумии, ведь считалось, что их энергетика помогает излечиться от тяжёлых болезней.
4. Заключение брака между родственниками
Среди фараонов было принято заключать браки между братьями и сёстрами. Это делалось для того, чтобы сохранить чистоту рода. Считалось, что фараоны имеют божественное происхождение, а значит, и их родственники тоже, поэтому такой союз признавался благословенным. Также важную роль играл и политический аспект. Родственные союзы помогали укрепить страну и предотвратить различные предательства и бунты.
5. Практика чёрной магии
Амулеты в Древнем Египте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timur Tukusbayev
В Древнем Египте верили, что магия способна помочь во всех сферах жизни. Чаще всего египтяне использовали специальные амулеты для защиты. Их носили с собой, пришивали к одежде и даже заворачивали между бинтами мумии. Некоторые амулеты казались странными, ведь для их создания использовали части животных и даже людей, а весь процесс мог занимать несколько недель.
6. Нездоровая любовь к карликам
У многих народов карликовость считается недостатком, но в Древнем Египте их почитали и считали одарёнными. Карликов не ограничивали в профессиях, чаще всего они занимали высокие государственные должности. Считалось, что эти люди оберегаются богами и сами имеют их черты, поэтому они являлись важной частью общества.
7. Культ умерших
В Древнем Египте почитали умерших предков и считали, что они продолжают жить в параллельном мире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WH_Pics
Египтяне верили, что умершие продолжают жить в параллельном мире и помогают тем, кто остался. Нередко в честь почивших родственников устраивали праздники и пиры. Также обязательно ходили на места погребения, чтобы пообщаться с предками, ведь считалось, что именно в этом месте соединяется мир живых и мир мёртвых.
Культура Древнего Египта уникальна и загадочна, а некоторые вещи учёные не могут понять до сих пор. Египтяне сделали большой вклад в развитие мира, но, к счастью, некоторые из их обрядов остались в прошлом и больше никогда не вернутся. Ранее Life.ru рассказал о пяти крутых фильмах про мистику и медиумов.
- Квартиру в центре Петербурга, где Достоевский написал «Бедных людей», продают за 25,5 миллиона
сегодня в 14:25
- Нумерология: как расшифровывается 2025 год Змеи и почему он будет ужаснее 2024-го
сегодня в 14:00
- Нейросеть нарисовала популярные крылатые выражения россиян, и это должен увидеть каждый
сегодня в 13:30
Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi