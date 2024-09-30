Нейросеть нарисовала популярные крылатые выражения россиян, и это должен увидеть каждый

В последние годы искусственный интеллект и нейросети стали неотъемлемой частью нашей жизни, проникая в различные сферы, включая искусство и литературу. Одним из ярких примеров применения этих технологий стало создание визуальных интерпретаций знаменитых крылатых выражений россиян. Эти фразы, ставшие частью культурного наследия, отражают мудрость, юмор и жизненный опыт народа. Нейросеть, обученная на обширном массиве данных, смогла не только понять смысл этих выражений, но и преобразовать их в уникальные и смешные художественные образы. В данной статье мы рассмотрим, как технологии способны оживить слова, придавая им новые формы и значения, и какую роль они играют в современном искусстве.

1. «Дел по горло»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

Очень много дел, работы или забот. В прямом смысле — настолько много, что они уже переполняют всё свободное пространство. В данном случае нейросеть изобразила эту крылатую фразу как загруженного делами жирафа.

2. «Как два пальца об асфальт»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

Дословный перевод: очень легко, просто, без особых усилий. Представьте, как легко смахнуть пыль с асфальта двумя пальцами.

3. «Хрен с горы»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

Обычно эту фразу в народе употребляют в сторону человека, который много из себя строит, но на деле не имеет желаемого авторитета. Поэтому люди видят кого-то, кто кичится своей должностью и ведёт себя по отношению к другим с пренебрежением и неуважением.

4. «Последнее китайское предупреждение»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

Знаменитая народная фраза, означающая угрозу, которая, как правило, не является серьёзной и не имеет последствий. Скорее, используется как запугивание и побуждение к действию.

5. «Вешать лапшу на уши»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

Что значит фраза «Вешать лапшу на уши»? Обманывать, рассказывать неправду, вводить в заблуждение. Нейросеть показала вариант изображения этого крылатого выражения с телевизором. И в чём она, собственно, не права?

6. «Горе луковое»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

А вы знали, что «горе луковое» — это мелкая неприятность, которая, как правило, быстро проходит. Название произошло от лукового сока, который вызывает слёзы. Но как только убрать овощ, то и слёзы прекращаются. Но нейросеть показала свой вариант. Получилось зловеще...

7. «Встать не с той ноги»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

Знакомое всем выражение, означающее, что у человека настроение испорчено с самого утра — и это сказывается на поведении и общении. Ворчунам часто говорят, что те встали не с той ноги. И вот так эту крылатую фразу нарисовала нейросеть.

8. «Как фанера над Парижем»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»

«Как фанера над Парижем» означает нечто неинтересное, банальное, лишённое изысканности. В данном случае нейросеть нарисовала всё просто и понятно.

9. «Дурилка картонная»

Иллюстрация © Telegram / «Нейросеть for Fun»