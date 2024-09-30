Нейросеть нарисовала популярные крылатые выражения россиян, и это должен увидеть каждый
Эти фразы слышал каждый, они уже давно стали частью культурного наследия, отражают мудрость, юмор и жизненный опыт народа. Но как их видит нейросеть?
В последние годы искусственный интеллект и нейросети стали неотъемлемой частью нашей жизни, проникая в различные сферы, включая искусство и литературу. Одним из ярких примеров применения этих технологий стало создание визуальных интерпретаций знаменитых крылатых выражений россиян. Эти фразы, ставшие частью культурного наследия, отражают мудрость, юмор и жизненный опыт народа. Нейросеть, обученная на обширном массиве данных, смогла не только понять смысл этих выражений, но и преобразовать их в уникальные и смешные художественные образы. В данной статье мы рассмотрим, как технологии способны оживить слова, придавая им новые формы и значения, и какую роль они играют в современном искусстве.
1. «Дел по горло»
Очень много дел, работы или забот. В прямом смысле — настолько много, что они уже переполняют всё свободное пространство. В данном случае нейросеть изобразила эту крылатую фразу как загруженного делами жирафа.
2. «Как два пальца об асфальт»
Дословный перевод: очень легко, просто, без особых усилий. Представьте, как легко смахнуть пыль с асфальта двумя пальцами.
3. «Хрен с горы»
Обычно эту фразу в народе употребляют в сторону человека, который много из себя строит, но на деле не имеет желаемого авторитета. Поэтому люди видят кого-то, кто кичится своей должностью и ведёт себя по отношению к другим с пренебрежением и неуважением.
4. «Последнее китайское предупреждение»
Знаменитая народная фраза, означающая угрозу, которая, как правило, не является серьёзной и не имеет последствий. Скорее, используется как запугивание и побуждение к действию.
5. «Вешать лапшу на уши»
Что значит фраза «Вешать лапшу на уши»? Обманывать, рассказывать неправду, вводить в заблуждение. Нейросеть показала вариант изображения этого крылатого выражения с телевизором. И в чём она, собственно, не права?
6. «Горе луковое»
А вы знали, что «горе луковое» — это мелкая неприятность, которая, как правило, быстро проходит. Название произошло от лукового сока, который вызывает слёзы. Но как только убрать овощ, то и слёзы прекращаются. Но нейросеть показала свой вариант. Получилось зловеще...
7. «Встать не с той ноги»
Знакомое всем выражение, означающее, что у человека настроение испорчено с самого утра — и это сказывается на поведении и общении. Ворчунам часто говорят, что те встали не с той ноги. И вот так эту крылатую фразу нарисовала нейросеть.
8. «Как фанера над Парижем»
«Как фанера над Парижем» означает нечто неинтересное, банальное, лишённое изысканности. В данном случае нейросеть нарисовала всё просто и понятно.
9. «Дурилка картонная»
А это милый бонус. Маленькая «картонная дурилка», нарисованная нейросетью, предстала как странный, но необычайно очаровательный зверёк. Можно ли назвать таким «бобра курву»? Кстати, ранее Life.ru рассказывал, откуда пошёл этот польский мем, что он значит и почему именно бобёр.
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