Что такое «курва бобр» и почему поляки объявили войну бобрам

«Курва бобр» — это мем, который появился в 2022 году и распространился по социальным сетям. Даже спустя два года польские восклицания всё ещё очень популярны у пользователей Сети. Бобёр захватил всё: рекламу, искусство, музыку. Многие знают про «курву бобра», но мало кто знаком с историей его появления. Life.ru рассказывает, как мир узнал про «курву бобра», почему родина мема возненавидела этих животных и какие ещё есть у поляков «курвы».

Почему поляки стали ненавидеть бобров

Фото © Reddit / r/2visegrad4you

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что бобры создают опасную ситуацию в регионах, подверженных наводнениям. Поэтому он предлагает начать с ними борьбу в рамках закона. Для Туска главным приоритетом станет сохранность дамб и защита городов от паводков, поэтому всем «бобрам курвам» объявлена война. «Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», — заявил премьер-министр.

Если вы не знали, именно Польша является родиной мема про «курву бобра». А сейчас, видимо, она готовится стать ещё и страной, известной как «освободительница от бобров». Вы не знали, что на видео с «бобром курвой» говорит поляк? Без паники, сейчас всё расскажем!

Где появился мем «курва бобр»

Почему все говорят про мем с бобром? Фото © Reddit / Vintergroena

Почему Польша является исторической родиной мема «бобр курва»? Два года назад восторженный молодой человек увидел грызуна. Парень был настолько рад этой неожиданной встрече с животным, что начал снимать момент на видео, восклицая: «Курва, бобр!» Мем стал очень популярным в России и странах СНГ. Он используется в разных контекстах: как в шуточных спорах, так и в серьёзных обсуждениях.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bober.kurwa.memes

Со временем шутки про «бобра курву» вышли на новый уровень. Пользователи Сети начали создавать забавные изображения с животным для разных ситуаций и поводов. Они как-то нарисовали национальный герб Польши с бобром. Некоторые даже утверждают, что именно этот ролик о грызуне сделал Польшу известной во всём мире страной.

Самые популярные и смешные мемы про «бобра курву»: видео

Оригинал мема «курва бобр», который потом захватит мир. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Сначала мем состоял только из звука из оригинального видео, который люди накладывали на свои ролики. Там могли быть не только бобры, но и похожие на них животные, например нутрии или сурки.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / schwarzer.atombunker

Одна из самых популярных вариаций этого мема, набравшая миллионы просмотров, демонстрирует вомбата под возглас «Бобёр, курва!» Давайте мы вам покажем самые смешные видео и мемы с «курвой бобром».

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bober.kurwa.memes

Какие есть ещё «курвы» у поляков: бобр, ёжик, ужик

Чистый восторг поляка так понравился пользователям Сети, что те не только сделали популярным оригинальное видео, но и создали множество похожих мемов с самыми разными животными. Там есть и «курва хомик», и «курва ёжик», и даже «курва ужик».

Как переводится «курва» с польского

Фото © Reddit / r/2visegrad4you

Все смеются над видео с «бобром курвой», но многие люди не знают, как это слово переводится. Что на польском означает kurwa? По сути, это популярное ругательство поляков, буквальный перевод — «шлюха» или «проститутка». Однако в повседневной жизни поляки используют это слово в самых разных контекстах, чтобы выразить злость, недовольство или удивление.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bober.kurwa.memes

Другое распространённое польское выражение — Ja pierdolę. Его также слышно на видео, оно не имеет дословного перевода на русский язык, который бы передавал всю эмоциональную насыщенность. Наиболее близкий аналог — «Ну ничего себе!». Но даже он всё же менее экспрессивен.

Фото © Reddit / r/2visegrad4you