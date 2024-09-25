Свистят, храпят и пукают: 5 самых «звучных» пород собак

Если вы думаете, что собака — это просто верный друг, который тихо спит в уголке, то вы, скорее всего, никогда не сталкивались с мопсом или бульдогом. Эти шумные ребята умеют не только храпеть, но и громко пукать на весь дом, добавляя свои «нотки» в ежедневный саундтрек вашей жизни. Встречайте пятёрку пород, которые не дадут вам заскучать и заставят улыбнуться даже ночью.

1. Порода собак английский бульдог — король храпа и прочих звуков

Самые храпящие и шумные породы собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kamilpetran

Английские бульдоги — настоящие мастера ночных концертов. Их короткая морда и массивное телосложение обеспечивают звук, который не спутаешь ни с чем. Храп — это лишь часть таланта бульдогов, ведь эти громкие ребята не прочь и «подпустить газу». Порода собак английский бульдог склонна к проблемам с пищеварением, что делает их привычку пукать ещё одной характерной чертой. Учитывая расслабленный образ жизни питомцев, можно сказать, что бульдог — это источник постоянного веселья и неожиданных звуков.

2. Порода собак бостон-терьер — храпун и шутник в одном лице

Топ-5 собак, которые храпят и пускают газы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Christine Bird

Бостон-терьеры, также известные как «американские джентльмены», славятся своими неповторимыми звуками. Их короткая мордочка и компактное телосложение обеспечивают идеальные условия для громкого храпа. Эти энергичные малыши породы бостон-терьер ведут себя словно маленькие комики, но, как только дело доходит до сна, они превращаются в шумных соседей. И хотя они не пускают газы так часто, как бульдоги, их «ночные серенады» с храпом вполне компенсируют это.

3. Порода собак мопс — «оркестр» на четырёх лапах

Породы собак, которые не дадут вам спать: мопсы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mesa Watthanaphichai

Мопсы — это маленькие компаньоны, которые любят быть в центре внимания. И поверьте, с их звуками вам скучно не будет. Мопсы храпят, свистят, фыркают и, конечно же, пускают газы. Их характерная мордочка с коротким носом и постоянно жующая челюсть создают идеальные условия для создания шумного фона. Собаки породы мопс заполняют дом не просто любовью, но и ароматами, которые заставят вас вздрогнуть и, возможно, даже улыбнуться. Эти зверушки не умеют скрывать свои «громкие моменты» и делают это с истинным шармом.

4. Порода собак ши-тцу — маленький «лев», который не стесняется храпеть

Храп и газы: собаки, которые создают шум. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marek Bidziski

Собаки породы ши-тцу — это милые пушистики с громким характером и не менее громким храпом. Их дыхательные пути устроены так, что каждую ночь вы будете наслаждаться настоящим концертом. Храп — не единственная их фишка. Собачки породы ши-тцу могут громко сопеть — и хоть они и не так часто пускают газы, их громкие «ночные песни» компенсируют это с лихвой. Зато как приятно обнять их тёплый пушистый бок, когда они сладко спят и тихонько похрапывают.

5. Порода собак французский бульдог — маленький, но звучный «клоун»

Какие породы собак храпят громче всех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kanyshev Andrey

Собаки породы французский бульдог — одни из самых популярных домашних питомцев, но не думайте, что с ними вы обретёте тишину и покой. Эти крошечные храпуны с милыми ушами не только издают всевозможные звуки, но и часто пускают газы. Короткая морда, узкие дыхательные пути и любовь к перекусам превращают французика в своего рода музыкальный инструмент. Будьте готовы, что ваш питомец породы французский бульдог будет не только храпеть, но и пукать так, что в комнате сразу станет ясно — здесь обитает этот миленький «француз».