Фронтовой батюшка рассказал об охоте ВСУ на священников: €10 тысяч – за мёртвого, €50 тысяч – за живого

Клирик Александро-Невского кафедрального собора Кургана, иерей Михаил Шушарин рассказал о чудесах на СВО и награде ВСУ за священников. В мае этого года он ушёл добровольцем на фронт и несколько месяцев провёл в окопах вместе со штурмовиками казачьего батальона БАРС-6 «Форштадт» и разведкой.

По его словам, в зоне проведения спецоперации нет атеистов, поэтому там высокий спрос на священников. Многие солдаты хотели поговорить с батюшкой и относились к нему как к отцу — даже меньше начинали материться. Он помогал сослуживцам не только словом, но и делом.

«Мне показалось, что на войне нет неверующих людей. Почти каждому хотелось поговорить со мной. Но там нельзя собираться большими группами, поэтому приходили по одному-два человека в блиндаж. Если на позиции заметят собрание людей и активность, сразу же прилетят дроны, могут артиллерией и минометами накрыть. В основном я перемещался по позициям к бойцам, заодно приносил гуманитарную помощь из Кургана, вкусняшки, воду», — поделился иерей в беседе с РИА «ФедералПресс».

Священник говорит, что вода на передовой — главная ценность, особенно когда жарко. Тем, кто доставляет в окопы продовольствие и питьё, называют «ноги», и за ними чаще всего охотятся боевики ВСУ.

«Меня Бог миловал. Когда несёшь две пятилитровки воды и рюкзак за спиной с продовольствием и подарками, на тебя не будут тратить дрон — ты слишком дешёвая цель. А когда везёшь большую тележку, тогда не пожалеют боезаряд», — поделился деталями священник.

Фронтовой батюшка говорит, что на передовой каждый день – чудо. На его веку необъяснимых случаев было много – он помолился и вышел из блиндажа, а его потом разнесло именно в тот момент, когда внутри было пусто. Что это ещё, если не чудо, задаётся вопросом отец Далмат. И таких случае у него в запасе много.

Также батюшка рассказал, что ВСУ намеренно ведут охоту на священников. По его словам, украинцы назначили награду за мёртвого служителя церкви в 10 тысяч евро, за живого – 50 тысяч евро. В плен берут, потом пытают, записывают с ними видео и посылают родственникам, прихожанам и в патриархию, говорит он.