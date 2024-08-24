Спецотряд для убийств священников, таран дрона головой и массовое крещение на СВО Life.ru собрал случаи в зоне СВО, когда враг показывает своё настоящее лицо. А жизнь тех, кто освобождает землю от нацистов, лишь подтверждает суворовский лозунг "Мы русские, с нами Бог!". 23 августа, 21:19 Военнослужащие в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский боец протаранил дрон головой и ушёл

FPV-дрон ВСУ атакует, и наш солдат выпадом вперёд бьёт беспилотник головой. Видео © Telegram / Kotsnews

По телеграм-каналам и социальным сетям активно распространяется видео, опубликованное военкором Александром Коцом. На нём российский боец вступает в бой с дроном противника. Кадры, снятые с другого беспилотника, примечательны тем, что наш солдат не пытается сбежать, а отважно бросается навстречу квадрокоптеру с взрывчаткой и таранит его головой.

Судя по кадрам, операторы вражеского FPV-дрона вычислили российского бойца и загнали его в ловушку. Однако они явно не ожидали, что солдат Вооружённых сил РФ поведёт себя так, как повёл: он встал в боевую стойку, как на ринге, бросив вызов машине-убийце.

— Дрон противника издевательски медленно подлетает к нашему бойцу и зависает на уровне человеческого роста перед атакой, — комментирует видео журналист Александр Коц, который выложил его у себя в телеграм-канале.

Но самое удивительное, что после того, как БПЛА всё-таки взрывается, российский солдат спокойно встаёт и уходит в лес на своих ногах.

— Взрыв. Дым рассеивается, и наш богатырь спокойно уходит в лес. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне! — говорит военкор.

Видео стало вирусным, и в комментариях уже тысячи людей требуют немедленно разыскать героя и выяснить, ранен ли он, жив ли. Вероятно, что к моменту публикации данного материала личность и состояние здоровья смельчака будут установлены. А пока безымянный боец уже стал героем народного творчества. Художник под ником DaZbastaDraw нарисовал комикс с ним:

Художник под ником DaZbastaDraw нарисовал комикс с тараном вражеского дрона. © Telegram / DaZbastaDraw

Охота нелюдей на священников

Другой журналист, который тоже часто бывает в зоне СВО, — Роман Голованов — сообщил недавно, что противник объявил охоту на российских священнослужителей, которые поднимают боевой дух солдат. Уже давно замечено, что подразделения, названные именами святых, а также батальоны, где вместе с бойцами служат батюшки и муллы, отлично справляются с задачами, бьются до конца и имеют гораздо меньшие потери.

— На вражьи позиции заехала группа, которая должна работать над убийством наших фронтовых батюшек. Они чувствуют силу, исходящую от отцов. Она их страшит больше, чем пушки и танки. Задача священника — не дать бойцу превратиться в зверя, — пишет Роман Голованов.

На данный момент в зоне СВО побывало уже больше тысячи священников. Таинство крещения приняло уже более 22 тыс. бойцов. Об этом в программе "Изолента" сообщил журналист Андрей Афанасьев. Российская православная церковь фиксирует кадровый голод — батюшек просто не хватает. О том, что в окопах нет атеистов, говорилось и раньше, но в данном случае речь идёт о прямом влиянии веры на эффективность солдат. Это признают даже представители украинского режима.

— Всё больше и больше русских воинов идентифицируют себя как православных воинов и поэтому сражаются до конца. Для руководства ВСУ это серьёзнейшая проблема! — говорит экс-советник главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Батюшки боевого соприкосновения"

Но более всего о необходимости служения отцов на поле боя свидетельствует трагичная и кровавая статистика. Как сообщает у себя в телеграм-канале писатель Сергей Галицкий, "Церковь всегда была, есть и будет со своим народом, с армией, с правительством, с президентом России, и сейчас она приносит жертвы в невидимой войне за души людей".

Протоиерей Димитрий Василенков благословляет бойцов в зоне СВО. Фото © Telegram / Батюшки боевого соприкосновения

— Со времени начала СВО героически погибли шесть священнослужителей Русской православной церкви, — пишет Галицкий в своей книге "Из смерти в жизнь. Батюшки боевого соприкосновения".

Первой жертвой на территории России стал протоиерей Олег Артёмов. Он погиб под обстрелом "Градами" белгородских сёл Журавлёвка и Нехотеевка. При исполнении пастырского долга получил смертельные ранения 45-летний казанский священник Анатолий Григорьев. На 54-м году оборвалась жизнь казачьего духовника из Курганской митрополии протоиерея Евфимия Козловцева. 6 ноября 2022 года под удар американских "Хаймарсов" попали настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев и духовник 76-й псковской дивизии ВДВ иерей Александр Цыганов. Отец Михаил, которому был 51 год, скончался на месте, а 35-летний отец Александр перенёс многочисленные операции, но позднее умер от ранений. Протоиерей Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно. При спасении раненых под Артёмовском погиб иеромонах Дамаскин (Волин).

Изображение военного священника в зоне проведения СВО протоиерея Димитрия Василенкова. Фото © Telegram / Военный отдел Московского патриархата

— Для верующего человека смерти нет, и эти священники, грудью закрывшие духовных чад своих, теперь пребывают в небесном воинстве, в бессмертном полку, — уверен Галицкий.

Убийства бандеровцами мирных жителей

А это душераздирающие кадры, свидетельствующие о том, что Россия воюет не с украинцами, а с всемирным злом. Дело происходит в Волчанске (Харьковская область). Двое мужчин спрятались под навесом, а на крыше разместили надпись SOS. Наши военные решили помочь мирным жителям и отправили им на помощь дрон с бутылкой воды, аптечкой и запиской, в которой сообщалось, чтобы они следовали за коптером.

В Волчанске наши разведчики нашли мирных жителей и выводили их в безопасное место при помощи коптера, но двух людей, идущих в сторону российских позиций, увидел оператор дрона ВСУ и сбросил на них взрывчатку. Видео © Telegram / Андрей Медведев

Мужчины надели белые футболки и вместе с собакой пошли за БПЛА. Один из них был ранен и опирался на другого — передвигались они медленно. В итоге на пути в них влетел украинский дрон с взрывчаткой. Оба погибли. Операторы вражеского летательного аппарата явно понимали, что они убивают мирных граждан. Только за то, что они направлялись в сторону позиций российских военных. Особенно тяжело видеть, как рядом с телами остаётся собака. Она будто не верит, что её хозяина больше нет в живых.

Авторы Григорий Никонов