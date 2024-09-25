«Второй Таркан» умер прямо на концерте в Стамбуле

Известный турецкий певец и режиссёр Метин Аролат, которого в Сети называли «вторым Тарканом», умер прямо во время концерта в Стамбуле. Об этом сообщила газета Hurriyet.

В издании отметили, что во время выступления 20 сентября артисту стало плохо. За кулисами он рассказал своей помощнице, что не чувствует левую руку. После перерыва он вернулся на сцену, но в один момент потерял сознание и замертво упал. Артиста госпитализировали, но медикам не удалось ему помочь. Причиной смерти стал сердечный приступ. Аролата похоронили 23 сентября в Измире.