«Второй Таркан» умер прямо на концерте в Стамбуле
52-летний турецкий певец Аролат умер от сердечного приступа во время концерта
Метин Аролат. Обложка © Youtube / Poll Production
Известный турецкий певец и режиссёр Метин Аролат, которого в Сети называли «вторым Тарканом», умер прямо во время концерта в Стамбуле. Об этом сообщила газета Hurriyet.
В издании отметили, что во время выступления 20 сентября артисту стало плохо. За кулисами он рассказал своей помощнице, что не чувствует левую руку. После перерыва он вернулся на сцену, но в один момент потерял сознание и замертво упал. Артиста госпитализировали, но медикам не удалось ему помочь. Причиной смерти стал сердечный приступ. Аролата похоронили 23 сентября в Измире.
Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 53 лет на сцене умер популярный американский рэпер Айзек Фримен III, более известный как Fatman Scoop (Фатман Скуп). На его счету несколько наград и номинаций, включая две «Грэмми»: номинация за лучший рэп-трек и победа в категории «Лучшее видео». Публике он был известен своим хитом 1999 года Be Faithful.