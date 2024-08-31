Популярный американский рэпер упал в обморок и умер прямо на сцене

В возрасте 53 лет умер популярный американский рэпер Айзек Фримен III, более известный как Fatman Scoop (Фатман Скуп). Об этом сообщает Би-Би-Си.

Айзек теряет сознание на сцене. Видео © X / KDotTKL

Накануне, 30 августа, музыканта экстренно доставили в больницу после того, как он упал в обморок на концерте в Хамдене, штат Коннектикут. Что именно случилось с исполнителем, пока неясно. Родственники подтвердили смерть артиста, отметив, что благодарны ему за всё.

«Прошлой ночью мир потерял сияющую душу, маяк света на сцене и в жизни. Фатман Скуп был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом», — написали его близкие в соцсетях.

Айзек Фримен III родился 6 августа в 1971 году в Нью-Йорке. На его счету несколько наград и номинаций, включая две «Грэмми»: номинация за лучший рэп-трек и победа в категории «Лучшее видео». Публике он был наиболее известен своим хитом 1999 года Be Faithful. Рэпер также прославился благодаря исполнению песен Lose Control и It's Like That. Он также сотрудничал с Pitbull, Уитни Хьюстон, Джанет Джексон и многими другими звездами.