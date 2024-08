Популярный американский рэпер упал в обморок и умер прямо на сцене

Айзек Фримен III родился 6 августа в 1971 году в Нью-Йорке. На его счету несколько наград и номинаций, включая две «Грэмми»: номинация за лучший рэп-трек и победа в категории «Лучшее видео». Публике он был наиболее известен своим хитом 1999 года Be Faithful. Рэпер также прославился благодаря исполнению песен Lose Control и It's Like That. Он также сотрудничал с Pitbull, Уитни Хьюстон, Джанет Джексон и многими другими звездами.