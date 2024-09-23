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23 сентября, 18:46

«Курва!» Поляки объявили войну бобрам

Премьер-министр Польши Туск объявил борьбу с бобрами, которые портят дамбы

Прошло то время, когда поляки искренне радовались встрече с диким бобром. Теперь на территории страны этим животным объявили борьбу, так как они наносят вред дамбам, передаёт Onet.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что бобры создают опасную ситуацию в регионах, которые подвержены паводкам. Из-за этого политик предлагает начать с ними войну в рамках закона. В приоритете у Туска — сохранность насыпей. Напомним, что Центральную и Восточную Европу, включаю Польшу, охватило масштабное наводнение из-за циклона «Борис».

«Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», — заявил премьер-министр.

Напомним, что Польша является исторической родиной мема «бобр, курва», который известен во всём мире. Однажды поляк снял на видео свою неожиданную встречу с диким бобром и остался от неё в полном восторге.

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Зато в России ранее был замечен царь-бобр. Его обнаружили в затопленном из-за паводков Центральном парке Кургана, люди от встречи с животным получили только приятные впечатления.

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Freepik / wirestock

Полина Никифорова
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