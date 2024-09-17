Все деньги у них: В неготовности Польши отразить циклон «Борис» нашли украинский след
Myśl Polska: Польша не может построить дамбы, так как отдаёт все деньги Украине
Польша не может построить у себя дамбы, так как посылает все деньги Киеву. Об этом рассказал обозреватель Аркадиуш Микса в статье для польского издания Myśl Polska.
«У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — написал Микса.
Автор надеется, что украинцы, прекрасно живущие на польские деньги, в знак благодарности помогут полякам в наведении порядка после наводнения. Обозреватель считает, что Варшава «лелеет иллюзорную мечту о победе» над Россией. Из-за неправильных приоритетов, наводнения оказались неожиданностью для правительства, заключил эксперт.
Напомним, вчера неподалёку от польского города Пачкув произошёл прорыв дамбы на фоне продолжающегося разгула шторма «Борис». Власти призвали жителей экстренно эвакуироваться. На данный момент в стране введён режим стихийного бедствия на фоне массовых наводнений.
X / SkywarnPoland