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17 сентября, 14:48

Все деньги у них: В неготовности Польши отразить циклон «Борис» нашли украинский след

Myśl Polska: Польша не может построить дамбы, так как отдаёт все деньги Украине

Польша не может построить у себя дамбы, так как посылает все деньги Киеву. Об этом рассказал обозреватель Аркадиуш Микса в статье для польского издания Myśl Polska.

«У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — написал Микса.

Автор надеется, что украинцы, прекрасно живущие на польские деньги, в знак благодарности помогут полякам в наведении порядка после наводнения. Обозреватель считает, что Варшава «лелеет иллюзорную мечту о победе» над Россией. Из-за неправильных приоритетов, наводнения оказались неожиданностью для правительства, заключил эксперт.

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Напомним, вчера неподалёку от польского города Пачкув произошёл прорыв дамбы на фоне продолжающегося разгула шторма «Борис». Власти призвали жителей экстренно эвакуироваться. На данный момент в стране введён режим стихийного бедствия на фоне массовых наводнений.

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X / SkywarnPoland

Николай Рюмин
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