Все деньги у них: В неготовности Польши отразить циклон «Борис» нашли украинский след

Польша не может построить у себя дамбы, так как посылает все деньги Киеву. Об этом рассказал обозреватель Аркадиуш Микса в статье для польского издания Myśl Polska.

«У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — написал Микса.