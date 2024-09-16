Шторм с русским именем разрушил дамбу в Польше, жителей просят бежать

Неподалёку от польского города Пачкув произошёл прорыв дамбы на фоне продолжающегося разгула шторма «Борис». Власти призвали жителей экстренно эвакуироваться. Об этом пишет TVN24. О пострадавших не сообщалось.

Неподалёку от польского города Пачкув произошёл прорыв дамбы. Видео © X / SkywarnPoland

На данный момент в стране введён режим стихийного бедствия на фоне массовых наводнений. Как сообщил премьер Польши Дональд Туск, он будет действовать следующие 30 дней в части Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств, где и произошёл прорыв дамб.