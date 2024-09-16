Шторм с русским именем разрушил дамбу в Польше, жителей просят бежать
В Польше произошёл прорыв дамбы неподалёку от города Пачкув
Неподалёку от польского города Пачкув произошёл прорыв дамбы на фоне продолжающегося разгула шторма «Борис». Власти призвали жителей экстренно эвакуироваться. Об этом пишет TVN24. О пострадавших не сообщалось.
Неподалёку от польского города Пачкув произошёл прорыв дамбы. Видео © X / SkywarnPoland
На данный момент в стране введён режим стихийного бедствия на фоне массовых наводнений. Как сообщил премьер Польши Дональд Туск, он будет действовать следующие 30 дней в части Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств, где и произошёл прорыв дамб.
Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Чехии продолжается наводнение из-за продолжительных ливней, что привело к нарушению железнодорожного сообщения с Польшей. Начались перебои с подачей электричества.
X / SkywarnPoland