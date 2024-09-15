«Вселенский потоп» накрыл Одессу после мощных ливней

По данным синоптиков, в ночь на 15 сентября в городе выпала месячная норма осадков. Ожидается, что ливни продолжатся ещё как минимум сутки. О пострадавших не сообщается.

Также сообщалось, что в северо-восточной части Чехии продолжается наводнение из-за мощных ливней, что привело к нарушению железнодорожного сообщения с Польшей. Местные власти уже эвакуировали из зоны бедствия почти 4 тысяч человек. Без электричества остались почти 200 тысяч домов. Дожди привели к потопу и в Австрии, там началась эвакуация жителей отдельных районов Вены. Погиб один сотрудник спасательных служб.