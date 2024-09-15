«Вселенский потоп» накрыл Одессу после мощных ливней
В Одессе за пару часов выпала месячная норма осадков, началось наводнение
Наводнение в Одессе. Обложка © Telegram / УНИАН
В Одессе длительные проливные дожди привели к настоящему наводнению на улицах, движение общественного транспорта на отдельных маршрутах полностью остановлено. Кадры погодного бедствия появились в украинских пабликах.
Наводнение в Одессе. Видео © Telegram / Одесса Инфо
По данным синоптиков, в ночь на 15 сентября в городе выпала месячная норма осадков. Ожидается, что ливни продолжатся ещё как минимум сутки. О пострадавших не сообщается.
Также сообщалось, что в северо-восточной части Чехии продолжается наводнение из-за мощных ливней, что привело к нарушению железнодорожного сообщения с Польшей. Местные власти уже эвакуировали из зоны бедствия почти 4 тысяч человек. Без электричества остались почти 200 тысяч домов. Дожди привели к потопу и в Австрии, там началась эвакуация жителей отдельных районов Вены. Погиб один сотрудник спасательных служб.