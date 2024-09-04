В КНДР могли казнить до 30 чиновников из-за наводнения
TV Chosun: В КНДР казнили от 20 до 30 чиновников после масштабного наводнения
Наводнение в КНДР. Обложка © ЦТАК
В КНДР в августе казнили от 20 до 30 чиновников из-за провала борьбы с наводнением. Об этом сообщает TV Chosun со ссылкой на чиновника из Южной Кореи.
По его словам, причиной стала неспособности предотвратить ущерб, нанесённый наводнениями. По данным агентства Yonhap, южнокорейская Национальная разведывательная служба следит за развитием ситуации.
Напомним, наводнения в северо-западной части КНДР начались в конце июля. Река Амноккан вышла из берегов, затопив территории вокруг города Синыйджу и провинции Пхёнан-Пукто. Причиной стали проливные дожди. Ущерб был нанесён более 4,1 тысячи домов и значительной части сельскохозяйственных угодий. В Южной Корее заявили, что наводнения унесли жизни до полутора тысяч человек. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал эту информацию клеветнической кампанией. Россия предлагала помощь КНДР.