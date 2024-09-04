В КНДР могли казнить до 30 чиновников из-за наводнения

В КНДР в августе казнили от 20 до 30 чиновников из-за провала борьбы с наводнением. Об этом сообщает TV Chosun со ссылкой на чиновника из Южной Кореи.

По его словам, причиной стала неспособности предотвратить ущерб, нанесённый наводнениями. По данным агентства Yonhap, южнокорейская Национальная разведывательная служба следит за развитием ситуации.