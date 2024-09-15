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15 сентября, 10:02

В Вене объявлена срочная эвакуация из-за наводнения

Улица в Вене. Фото © X / Daniele

Улица в Вене. Фото © X / Daniele

Из столицы Австрии начали эвакуировать население. Это связано с наводнением, вызванным разливом реки Вены из-за обильных дождей. Об этом сообщает портал ORF.

По его информации, до некоторых домов в районе разлива сейчас можно добраться только вплавь. Из-за непогоды в трёх районах вырубило электричество. Кроме того, четыре линии венского метро работают с перебоями после подъёма уровня воды.

К сожалению, жертв среди населения избежать не удалось. В федеральной земле Нижняя Австрия, что на границе с Веной, погиб сотрудник пожарных служб.

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Проблемы из-за стихийного бедствия испытывают также в Польше и Чехии, железная дорога между которыми ушла под воду. Поезда не могут преодолеть участок между Остравой и Оломоуцем, поскольку железнодорожные пути там попросту затоплены.

Владимир Озеров
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