Туск: Польша готовится ввести режим стихийного бедствия из-за наводнения

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил в соцсети X о подготовке к введению режима стихийного бедствия в стране из-за наводнения. По его словам, решение было принято после консультаций с соответствующими министрами и службами.

15 сентября также стало известно, что в различных европейских городах местные власти принимают меры по укреплению набережных в связи с штормом «Борис». Из районов наводнения эвакуированы 1100 человек. В этом людям помогали польские военные, задействуя вертолёты, лодок и спасательных автомобилей.