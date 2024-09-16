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15 сентября, 23:06

Туск: Польша готовится ввести режим стихийного бедствия из-за наводнения

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил в соцсети X о подготовке к введению режима стихийного бедствия в стране из-за наводнения. По его словам, решение было принято после консультаций с соответствующими министрами и службами.

15 сентября также стало известно, что в различных европейских городах местные власти принимают меры по укреплению набережных в связи с штормом «Борис». Из районов наводнения эвакуированы 1100 человек. В этом людям помогали польские военные, задействуя вертолёты, лодок и спасательных автомобилей.

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Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Чехии продолжается наводнение из-за продолжительных ливней, что привело к нарушению железнодорожного сообщения с Польшей. Начались перебои с подачей электричества.

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Х / Donald Tusk

Артём Гапоненко
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