Квартиру в центре Петербурга, где Достоевский написал «Бедных людей», продают за 25,5 миллиона

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу за 25,5 миллиона рублей квартира, в которой в течение нескольких лет проживал великий русский писатель Фёдор Достоевский. Информация об этом повилась на профильном интернет-ресурсе.

«Внимание ценителям истории и инвесторам! Квартира, в которой проживал Ф.M. Достоевский, русский писатель, философ и публицист, классик мировой литературы. Именно здесь был написан роман «Бедные люди», — говорится в объявлении.

Четырёхкомнатная комната, располагающаяся на втором этаже кирпичного дома 1839 года постройки, имеет площадь 100 квадратных метров. Из окна открывается вид на Владимирский проспект и Графский переулок. К слову, на фасаде есть мемориальная табличка в честь Достоевского. Стоимость является рыночной.