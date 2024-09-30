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30 сентября, 14:25

Квартиру в центре Петербурга, где Достоевский написал «Бедных людей», продают за 25,5 миллиона

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира, в которой жил Достоевский

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу за 25,5 миллиона рублей квартира, в которой в течение нескольких лет проживал великий русский писатель Фёдор Достоевский. Информация об этом повилась на профильном интернет-ресурсе.

«Внимание ценителям истории и инвесторам! Квартира, в которой проживал Ф.M. Достоевский, русский писатель, философ и публицист, классик мировой литературы. Именно здесь был написан роман «Бедные люди», — говорится в объявлении.

Четырёхкомнатная комната, располагающаяся на втором этаже кирпичного дома 1839 года постройки, имеет площадь 100 квадратных метров. Из окна открывается вид на Владимирский проспект и Графский переулок. К слову, на фасаде есть мемориальная табличка в честь Достоевского. Стоимость является рыночной.

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А ранее Life.ru рассказал, когда произойдёт релиз нового романа писателя Виктора Пелевина под названием «Круть». В аннотации книги поясняется, что действие книги разворачивается в той же Вселенной, что и в трёх предыдущих книгах Пелевина — Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин».

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Мария Любицкая
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