«Фем-блатняк и куры-заточницы»: Стали известны дата выхода и название нового романа Пелевина

Новый, 21-й по счёту, роман российского писателя Виктора Пелевина «Круть» появится в продаже уже 3 октября. Издательство «Эксмо», которое на днях анонсировало выход книги, опубликовало обложку новинки.

«Идёт третий век Зелёной Эры. Имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На её вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс», — говорится в аннотации к роману.

Обложка нового романа Пелевина «Круть». Фото © Сайт издательства «Эксмо»

В описании также отмечается, что действие романа разворачивается в той же Вселенной, что и в трёх предыдущих книгах Пелевина — Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин». Напомним, 20-й роман писателя «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года. Сюжет разворачивается вокруг героев, которые готовятся к бунту нейросетей против человечества.

Виктор Пелевин — один из популярных современных авторов. Наиболее известные произведения писателя — «Чапаев и пустота» и «Generation П». Он не раз становился номинантом премии «Большая книга», но на церемонию не приходил. По словам Пелевина, он не любит публичность, поэтому не даёт интервью и избегает любых мероприятий.