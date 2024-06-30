Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook писателя Акунина*

Роскомнадзор заблокировал доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, который был создан писателем Борисом Акуниным* (Григорий Чхартишвили). Об этом говорят данные сервиса для ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Блокировка одной страницы сделала сайт полностью недоступным для пользователей из России. Причиной ограничения стала статья 15.2 ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации", где регламентирован порядок ограничения доступа к данным, которые распространяются с нарушением авторских или смежных прав.

На самом BAbook опубликовано заявление Акунина* и директора сайта Павла Истомина, в котором говорится о том, что блокировка связана с книгой писателя Владимира Сорокина "Наследие", которая там продавалась. По их словам, Роспотребнадзор потребовал от руководства BAbook убрать книгу с сайта, пригрозив, что отказ приведёт к блокировке, но администрация решила не подчиняться.

"Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России. <…> Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен", — говорится в заявлении.