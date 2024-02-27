Суд в Москве арестовал счета супруги Акунина* на шесть миллионов рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета Эрики Чхартишвили — жены Бориса Акунина* — на шесть миллионов рублей в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении писателя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительные меры в виде ареста на счета и имущество Эрики Чхартишвили на общую сумму порядка шести миллионов рублей", — говорится в сообщении инстанции.
Арест на счета Чхартишвили наложен до 14 июня текущего года. Деньги суд объявил совместно нажитым имуществом супругов.
Напомним, в декабре Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А 12 января Минюст включил писателя в список иноагентов. Позже против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России. В январе Акунина* объявили в федеральный розыск, а в начале февраля арестовали заочно. С 2014 года писатель-русофоб вместе с женой Эрикой, напомним, живёт за пределами нашей страны.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
ТАСС / Николай Галкин