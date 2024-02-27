Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 11:56

Суд в Москве арестовал счета супруги Акунина* на шесть миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета Эрики Чхартишвили — жены Бориса Акунина* — на шесть миллионов рублей в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении писателя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительные меры в виде ареста на счета и имущество Эрики Чхартишвили на общую сумму порядка шести миллионов рублей", — говорится в сообщении инстанции.

Арест на счета Чхартишвили наложен до 14 июня текущего года. Деньги суд объявил совместно нажитым имуществом супругов.

Напомним, в декабре Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А 12 января Минюст включил писателя в список иноагентов. Позже против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России. В январе Акунина* объявили в федеральный розыск, а в начале февраля арестовали заочно. С 2014 года писатель-русофоб вместе с женой Эрикой, напомним, живёт за пределами нашей страны.

Мединский отказал Быкову* и Акунину** в праве на деньги из обливаемой грязью России
Мединский отказал Быкову* и Акунину** в праве на деньги из обливаемой грязью России

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Обложка ©

ТАСС / Николай Галкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров