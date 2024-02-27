Суд в Москве арестовал счета супруги Акунина* на шесть миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета Эрики Чхартишвили — жены Бориса Акунина* — на шесть миллионов рублей в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении писателя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительные меры в виде ареста на счета и имущество Эрики Чхартишвили на общую сумму порядка шести миллионов рублей", — говорится в сообщении инстанции.

Арест на счета Чхартишвили наложен до 14 июня текущего года. Деньги суд объявил совместно нажитым имуществом супругов.