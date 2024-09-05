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5 сентября, 10:46

Анонсирован выход новой книги Виктора Пелевина

«Эксмо»: Новая книга писателя Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года

Виктор Пелевин. Обложка © Telegram / viktorpelevin

Виктор Пелевин. Обложка © Telegram / viktorpelevin

Каждый год известный российский писатель Виктор Пелевин выпускает по одному роману. И 2024-й не станет исключением. Издательство «Эксмо» в четверг, 5 сентября, анонсировало выход новой книги Пелевина.

Название и подробности сюжета пока неизвестны. Как уточнили в издательстве, сама книга появится в продаже до конца текущего года. Также известно, что у нового романа будет аудиоверсия. Напомним, юбилейный 20-й роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года. Сюжет разворачивается вокруг героев, которые готовятся к бунту нейросетей против человечества.

Виктор Пелевин — один из популярных современных авторов. Сборник рассказов «Синий фонарь» принёс ему премию «Малый Букер». Наиболее известные произведения писателя — «Чапаев и пустота» и «Generation П». Он не раз становился номинантом премии «Большая книга», но на церемонию не приходил. По словам Пелевина, он не любит публичность, поэтому не даёт интервью и избегает любых мероприятий.

А ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что вместе с командой создал персонажей русских супергероев для медиафраншизы «Союзмультфильма». По его словам, фильмы по этой теме выйдут в 2026 году.

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Наталья Демьянова
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