Анонсирован выход новой книги Виктора Пелевина

Каждый год известный российский писатель Виктор Пелевин выпускает по одному роману. И 2024-й не станет исключением. Издательство «Эксмо» в четверг, 5 сентября, анонсировало выход новой книги Пелевина.

Название и подробности сюжета пока неизвестны. Как уточнили в издательстве, сама книга появится в продаже до конца текущего года. Также известно, что у нового романа будет аудиоверсия. Напомним, юбилейный 20-й роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года. Сюжет разворачивается вокруг героев, которые готовятся к бунту нейросетей против человечества.

Виктор Пелевин — один из популярных современных авторов. Сборник рассказов «Синий фонарь» принёс ему премию «Малый Букер». Наиболее известные произведения писателя — «Чапаев и пустота» и «Generation П». Он не раз становился номинантом премии «Большая книга», но на церемонию не приходил. По словам Пелевина, он не любит публичность, поэтому не даёт интервью и избегает любых мероприятий.