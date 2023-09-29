В Сети появилось единственное интервью с Пелевиным

Журналист и продюсер Николай Картозия поделился ссылкой на единственное интервью известного российского писателя Виктора Пелевина. Стоит отметить, что в течение всей своей творческой карьеры он избегает любых контактов с представителями СМИ и публикой.

Единственное интервью писателя Виктора Пелевина. Видео © YouTube / Kartozz

Ролик был записан в 1991 году по случаю выхода первой книги Пелевина "Омон Ра", в которой рассказывается о подготовке советских космонавтов к полёту на Луну. Интервью записал ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал писателю, что их беседу увидят только студенты.

Кстати, сегодня, 29 сентября, выходит новая (двадцатая по счёту) книга Пелевина. Она называется "Путешествие в Элевсин" и является продолжением известных романов Transhumanism Inc. и KGBT+. Сюжет новинки разворачивается вокруг героев, которые готовятся к бунту нейросетей против человечества.

Виктор Пелевин — один из популярных современных авторов. Сборник рассказов "Синий фонарь" принёс ему премию "Малый Букер". Наиболее известные произведения писателя — "Чапаев и пустота" и "Generation П". Он не раз становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию не приходил. По словам Пелевина, он не любит публичность, поэтому не даёт интервью и избегает любых мероприятий.

Ранее Лайф сообщал, что в Сеть утекла копия фильма "Ампир V" по роману Пелевина, в котором снялся рэпер Oxxxymiron*. Режиссёр кинокартины Виктор Гинзбург уже прокомментировал инцидент и поспешил заверить, что это не полная, а лишь рабочая версия.