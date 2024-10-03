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3 октября, 14:30

Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов

Давайте погрузимся в глубокие дебри реинкарнации и узнаем, была ли ваша прошлая жизнь наполнена интригами, приключениями или чем-то гламурным!

Добро пожаловать в мистический тест на профориентацию. В наши дни вы можете работать в офисе сверхурочно или суетиться в цифровом мире, но в прошлом воплощении всё было немного более... уникальным. Может быть, вы были судовым поваром или продавали целебные травы на средневековой ярмарке? Ответьте на эти абстрактные и неожиданные вопросы, чтобы раскрыть тайну своей забытой карьеры!

Когда-то давным-давно, в одной из прошлых жизней, вы занимались чем-то очень необычным... Читайте подробнее про переселение душ и о том, как понять, что вы живёте на земле не в первый раз. А что, если некоторые из нас раньше существовали как животные, а не люди? Давайте определим раз и навсегда: вы кошка или собака — ответьте на 10 вопросов и узнайте.

Тест: Какая советская история любви повторится в вашей жизни
Тест: Какая советская история любви повторится в вашей жизни
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Freepik, © Freepik, © Freepik / vecstock

Василиса Тихонова
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