Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов
Давайте погрузимся в глубокие дебри реинкарнации и узнаем, была ли ваша прошлая жизнь наполнена интригами, приключениями или чем-то гламурным!
Добро пожаловать в мистический тест на профориентацию. В наши дни вы можете работать в офисе сверхурочно или суетиться в цифровом мире, но в прошлом воплощении всё было немного более... уникальным. Может быть, вы были судовым поваром или продавали целебные травы на средневековой ярмарке? Ответьте на эти абстрактные и неожиданные вопросы, чтобы раскрыть тайну своей забытой карьеры!
Когда-то давным-давно, в одной из прошлых жизней, вы занимались чем-то очень необычным... Читайте подробнее про переселение душ и о том, как понять, что вы живёте на земле не в первый раз. А что, если некоторые из нас раньше существовали как животные, а не люди? Давайте определим раз и навсегда: вы кошка или собака — ответьте на 10 вопросов и узнайте.