Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов

Добро пожаловать в мистический тест на профориентацию. В наши дни вы можете работать в офисе сверхурочно или суетиться в цифровом мире, но в прошлом воплощении всё было немного более... уникальным. Может быть, вы были судовым поваром или продавали целебные травы на средневековой ярмарке? Ответьте на эти абстрактные и неожиданные вопросы, чтобы раскрыть тайну своей забытой карьеры!