Волчья грация и цена на вес золота — вся правда о новой трансильванской кошке Уникальная трансильванская кошка с волчьей внешностью покоряет сердца любителей необычных пород. Life.ru рассказывает, сколько стоит этот редкий питомец-волкокот. 3 октября, 13:31 Как выглядит трансильванская кошка: особенности породы волкокота. Обложка © Getty Images / Shirlaine Forrest

Мир кошек постоянно удивляет, но трансильванская порода выходит за рамки привычного. Эта порода, известная также как «трансильванская кошка волкокот», была выведена в Карпатах, на территории Румынии, где дикая природа вдохновила селекционеров на создание настоящего кошачьего феномена.

Новая порода кошек: трансильванская красавица

Трансильванская кошка: фото и характеристики. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Transylvanian Cats

Трансильванская порода кошек сочетает в себе дикие черты волков и ласковый характер домашних питомцев. Порода развивалась на протяжении нескольких десятилетий, и сейчас трансильванская кошка — это не только уникальное животное, но и объект желания для ценителей необычных пород.

Как выглядит трансильванская кошка

Трансильванская кошка (волкокот), фотографии которой набирают популярность в Интернете, выглядит впечатляюще. Её серебристо-серая шерсть средней длины, напоминающая волчью, прекрасно защищает от холода, а яркие глаза создают образ дикого, но дружелюбного существа. Лапы и хвост длиннее, чем у обычных кошек, что придаёт ей особую грациозность и величие. Трансильванская кошка — это истинное воплощение дикой грации и кошачьего очарования.

В описании породы волкокота можно выделить следующие черты: Средний и крупный размер.

Серебристо-серая шерсть с волчьим оттенком.

Проникающий взгляд зелёных или янтарных глаз.

Сильное и мускулистое тело.

Сколько стоит трансильванская кошка

Новая порода кошек трансильванская: описание и цена. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Transylvanian Cats

Трансильванская кошка — редкость. На данный момент особей этой породы очень мало. Купить такого волкокота просто так не получится, ведь спрос значительно превышает предложение. Цены на этих животных нигде официально не публикуются, но, учитывая уникальность и растущую популярность породы, не стоит рассчитывать на стоимость ниже 4–5 тысяч евро.

Трансильванская кошка: где купить

Трансильванская кошка — порода новая, поэтому купить её можно не везде. Основные питомники находятся в Румынии и Венгрии, хотя порода уже начинает распространяться и в других европейских странах. Для тех, кто хочет приобрести это необычное животное, рекомендуется искать официальные питомники, чтобы гарантированно получить здорового и чистопородного котёнка волкокота.

Если вы ищете, где можно купить трансильванскую кошку, обратите внимание на специализированные питомники. Из-за резкой популярности породы, возможно, придётся ждать появления новых котят, так как спрос на этих необычных питомцев значительно превышает предложение.

Особенности характера трансильванской кошки

Трансильванская кошка (волкокот): описание и цена. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Transylvanian Cats

Несмотря на свою дикую внешность, трансильванская кошка — это ласковое и умное животное. Они привязаны к своему хозяину, но сохраняют независимость, что делает их отличным выбором для тех, кто много работает и не всегда может уделить время питомцу. Эти кошки не только могут изучить несколько команд, но и любят проводить время в игре и обучении.

Трансильванская порода кошек — это настоящая находка для тех, кто хочет завести уникального и преданного друга. Волчий облик, грациозность и особый характер делают эту породу востребованной среди любителей кошек. Если вы задаётесь вопросом, стоит ли приобретать трансильванскую кошку, ответ однозначен: да! Только учтите, что трансильванская кошка — недешёвое удовольствие, но она точно стоит каждого вложенного в неё евро.

Авторы Сергей Трофимов