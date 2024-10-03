Спецборт МЧС доставит 60 россиян из Бейрута в Москву
Спецборт МЧС России доставит 60 граждан России — членов семей работающих в Ливане дипломатов — из Бейрута в Москву. Самолёт уже вылетел, сообщили в пресс-службе ведомства чрезвычайных ситуаций.
Руководитель МЧС Александр Куренков о вывозе семей российских дипломатических работников из Бейрута. Видео © Telegram / МЧС России
«Самолёт Ил-76 доставит из Ливана россиян. Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с семьями дипломатических работников, служащих на территории Ливана. Эвакуация проводится по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Сегодня на территорию России прибудут 60 человек», — указано в публикации.
Напомним, что Израиль 1 октября приступил к проведению военной операции в Ливане, в которой использовались артиллерия, танки и авиация. Сообщалось, что от ударов израильских бомб погибли 95 человек, 172 получили ранения. Официально о начале операции на ливанском юге ЦАХАЛ объявила уже позже. Вечером того же дня Иран совершил массовую ракетную атаку по объектам на территории Израиля. СМИ пишут, что целью ударов стали военные объекты, в частности авиабазы «Неватим» и «Хацерим». Израильская сторона утверждает, что повреждений военных объектов не допущено. Впоследствии появились сведения о первых потерях ЦАХАЛ — погибли восемь военнослужащих Израиля.
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