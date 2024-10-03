Спецборт МЧС доставит 60 россиян из Бейрута в Москву

Спецборт МЧС России доставит 60 граждан России — членов семей работающих в Ливане дипломатов — из Бейрута в Москву. Самолёт уже вылетел, сообщили в пресс-службе ведомства чрезвычайных ситуаций.

«Самолёт Ил-76 доставит из Ливана россиян. Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с семьями дипломатических работников, служащих на территории Ливана. Эвакуация проводится по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Сегодня на территорию России прибудут 60 человек», — указано в публикации.