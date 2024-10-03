Врач объяснила, почему после еды клонит в сон

С самого детства у многих формируется привычка, что после сытного обеда надо поспать. Однако не всегда сонливость в разгар дня играет на руку, особенно если человек находится на работе. Как вернуть организм в рабочее состояние и не уснуть за компьютером или оформлением бумаг, рассказала aif.ru врач-эндокринолог, специалист превентивной медицины Ирина Островская.

«Такое состояние называется постпрандиальной сонливостью. Её лёгкая степень считается нормальной физиологической реакцией организма. Это объясняется перераспределением кровотока: кровь начинает поступать к органам ЖКТ, а кровоснабжение головного мозга уменьшается, что приводит к снижению поступления кислорода и ощущению общей слабости», — объяснила медик.

Кроме того, после трапезы увеличивается количество серотонина и мелатонина, которые способствуют расслаблению тела и уменьшают число нейромедиатора орексина, отвечающего за бодрость. Также после приёма пищи активизируется парасимпатическая нервная система, которая расслабляет организм.

Чтобы не столкнуться с сонливостью в разгар рабочего дня, необходимо высыпаться ночью и больше отдыхать в свободное время. Кроме того, следует исключить из рациона калорийную пищу, которая обладает снотворным эффектом. Это, например, мучное, выпечка и тяжёлая жирная еда. Усугубит ситуацию приём алкоголя. Вместо этого лучше пить воду. Также после обеда можно прогуляться, это поможет взбодриться и приступить к выполнению задач с новыми силами.