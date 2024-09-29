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29 сентября, 06:39

Постоянное желание вздремнуть днём может говорить о серьёзных болезнях, предупредил врач

Врач Демьяновская: Дневная сонливость может быть вызвана диабетом и депрессией

Часто приступы дневной сонливости случаются у людей, которые страдают депрессией, а также биполярным, посттравматическим стрессовым или тревожным расстройствами. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

«Как правило, в этих случаях, кроме сонливости, у человека есть и другие симптомы. Справиться с сонливостью только лишь наладив режим сна не получится — нужно лечить основное заболевание», — рассказала собеседница «Газеты.ru».

В некоторых случаях человека может клонить в сон в течение дня из-за более серьёзных причин, чем недосып или усталость. Так, дневная сонливость может указывать на опухоли мозга, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, а также проблемы в работе щитовидной железы или же сердца. Если ситуация повторяется постоянно, вызывая дискомфорт и ухудшая качество жизни, следует обратиться за помощью к врачу.

Врач рассказала, в каком случае дневной сон вреден для здоровья
Врач рассказала, в каком случае дневной сон вреден для здоровья

Ранее россиянам подсказали простой способ восстановить режим сна без использования снотворного. Отоспаться при сбитом режиме сна не получится даже в выходные дни. Решить проблему можно только при одном условии — если вставать и ложиться в одно и то же время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Мария Любицкая
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