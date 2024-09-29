Постоянное желание вздремнуть днём может говорить о серьёзных болезнях, предупредил врач

Часто приступы дневной сонливости случаются у людей, которые страдают депрессией, а также биполярным, посттравматическим стрессовым или тревожным расстройствами. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

«Как правило, в этих случаях, кроме сонливости, у человека есть и другие симптомы. Справиться с сонливостью только лишь наладив режим сна не получится — нужно лечить основное заболевание», — рассказала собеседница «Газеты.ru».

В некоторых случаях человека может клонить в сон в течение дня из-за более серьёзных причин, чем недосып или усталость. Так, дневная сонливость может указывать на опухоли мозга, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, а также проблемы в работе щитовидной железы или же сердца. Если ситуация повторяется постоянно, вызывая дискомфорт и ухудшая качество жизни, следует обратиться за помощью к врачу.