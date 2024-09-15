«Точка отсчёта»: Назван способ восстановить сбитый режим сна без снотворного
Сомнолог Царёва: Чтобы наладить режим сна, надо вставать и ложиться в одно время
Бывают ситуации, при которых сбивается режим сна: смена графика работы, перелёты в страны с другим часовым поясом или стрессы. Справиться с этой проблемой можно очень легко, рассказала «Вечерней Москве» врач-сомнолог, невролог Елена Царёва.
Медик подчеркнула, что отоспаться при сбитом режиме сна не получится даже в выходные дни. Решить проблему можно только при одном условии — если вставать и ложиться в одно и то же время.
«Это будет точка отсчёта для восстановления сна. Каждый день мы устаём по-разному, соответственно, и потребность в сне тоже различается. Если организм знает, что ему нужно в определённое время встать и других вариантов у него нет, то сонливость будет регулироваться», — объяснила эксперт.
Она добавила, что медикаментозное лечение при сбое биоритмов назначается очень редко. В большинстве случаев это БАДы с мелатонином. Их принимают не как снотворное, а в качестве регулятора сна.
Ранее россиянам рассказали о взаимосвязи курения и плохого сна. Содержащийся в сигаретах никотин обладает ещё большим стимулирующим эффектом, чем даже кофеин. Из-за этого человек может страдать от бессонницы. Чтобы улучшить сон, стоит насовсем отказаться от вредной привычки или хотя бы не курить за два часа до сна.