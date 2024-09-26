Врач рассказала, в каком случае дневной сон вреден для здоровья

Россиян предупредили об опасности дневного сна, который длится более 45 минут. Это может не только затруднить засыпание ночью, но и вызвать ряд неприятных проблем. Об этом рассказала RuNews24.ru невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Она отметила, что оптимальным временем для дневного сна являются 15–20 минут. Иначе вы рискуете проснуться вялым, в плохом настроении и дезориентированными в пространстве. При этом если человек в целом плохо засыпает ночью или не может уснуть днём, то ему вовсе не стоит пытаться спать. Можно просто прилечь на кровать и полежать, закрыв глаза. Можно также помедитировать перед важной встречей или трудным разговором.

«Если же человек планирует установить график с короткой ночью и дневным сном, это тоже возможно. Жители жарких стран как раз практикуют регулярный дневной сон, когда всё время сна разделено на два отрезка: более короткую ночь и 1,5 часа дневного сна. Но для этого важно спокойно и недолго засыпать как на дневной, так и на ночной сон. И при этом хорошо себя чувствовать. А это не всем подходит», — рассказала Завалко.