Врач предупредил о страшном последствии храпа для мозга, лёгких и сердца

Ночной храп доставляет неудобства не только окружающим людям, которые не могут уснуть из-за громких и неприятных звуков, но и может быть опасен для самого человека, вызывая кратковременную остановку дыхания во сне. Об этом заявила «Газете.ru» оториноларинголог, кандидат медицинских наук Наталья Лукань.

По словам доктора, храп наблюдается у 40% мужчин и 20% женщин, и с возрастом эти показатели только растут. Основной причиной его появления является особое строение дыхательных путей: искривление перегородки носа, гипертрофия или расширение носовых раковин, полипы в носу, наличие аденоидов в носоглотке и другое. В некоторых случаях возникает у людей с нарушением зубочелюстной системы или ожирением.

Многие ошибочно считают, что единственная угроза храпа — это дискомфорт окружающих. Однако храп связан с опасным состоянием, называемым синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Остановка дыхания во сне может длиться от 15 секунд до нескольких минут. Всё это время лёгкие, головной мозг и другие жизненно-важные органы испытывают кислородное голодание.

«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — отметила оториноларинголог.

Врач добавила, что самые опасные для здоровья пациента патологии — атеросклероз, сердечная недостаточность, инфаркты и инсульты. И всё это может быть в том числе из-за храпа. Поэтому своевременное лечение проблемы поможет избежать печальных последствий, заключила Лукань.