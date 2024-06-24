Россиян предупредили, что храп может разрушить зубы
Стоматолог Забродская сообщила, что храп может повысить риск развития кариеса
Храп может повысить риск развития кариеса. Обложка © Freepik.com / Wayhomestudio
Храп может повысить риск возникновения сколов зубов и развития кариеса. Об этом "Газете.ru" рассказала стоматолог-терапевт Ирина Забродская. По словам специалиста, бруксизм (скрежет зубами) и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у страдающих из-за храпа людей встречается в два раза чаще, а именно они и являются факторами риска для зубов.
"Длительный бруксизм приводит к истиранию и сколам эмали, уменьшению срока эксплуатации композитных реставраций или ортопедических конструкций, снижению высоты прикуса, также усугубляет проблемы с височно-нижнечелюстным суставом", — отметила врач.
Ирина Забродская также отметила, что нарушения в работе сустава на ранних этапах проявляются в виде щелчков, хруста, а на более поздних стадиях к этому всему также присоединяются боли при приёме пищи и в состоянии покоя. Ещё одна проблема, с которой сталкиваются такие пациенты, — сухость во рту.
"Приоткрытый рот во время сна способствует более быстрому испарению слюны и пересыханию слизистой оболочки. Слюна выполняет сразу несколько функций в организме человека: помогает переваривать пищу, защищает зубы от кариеса, облегчает жевание и глотание", — добавила стоматолог.
На данный момент храп — один из симптомов сонного апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне). Именно поэтому для предотвращения проблем стоматологического характера нужно сначала лечить причину храпа, а далее продолжить посещать стоматолога два-три раза в год.
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