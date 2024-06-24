Россиян предупредили, что храп может разрушить зубы

Храп может повысить риск возникновения сколов зубов и развития кариеса. Об этом "Газете.ru" рассказала стоматолог-терапевт Ирина Забродская. По словам специалиста, бруксизм (скрежет зубами) и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у страдающих из-за храпа людей встречается в два раза чаще, а именно они и являются факторами риска для зубов.

"Длительный бруксизм приводит к истиранию и сколам эмали, уменьшению срока эксплуатации композитных реставраций или ортопедических конструкций, снижению высоты прикуса, также усугубляет проблемы с височно-нижнечелюстным суставом", — отметила врач.

Ирина Забродская также отметила, что нарушения в работе сустава на ранних этапах проявляются в виде щелчков, хруста, а на более поздних стадиях к этому всему также присоединяются боли при приёме пищи и в состоянии покоя. Ещё одна проблема, с которой сталкиваются такие пациенты, — сухость во рту.

"Приоткрытый рот во время сна способствует более быстрому испарению слюны и пересыханию слизистой оболочки. Слюна выполняет сразу несколько функций в организме человека: помогает переваривать пищу, защищает зубы от кариеса, облегчает жевание и глотание", — добавила стоматолог.

На данный момент храп — один из симптомов сонного апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне). Именно поэтому для предотвращения проблем стоматологического характера нужно сначала лечить причину храпа, а далее продолжить посещать стоматолога два-три раза в год.