Диетолог перечислила продукты – провокаторы храпа

Появление храпа, если он не вызван анатомическими особенностями, могут вызвать даже некоторые продукты, которые образуют в носоглотке большое количество слизи. Прежде всего к таким относится молочка, в особенности кефир, ряженка, простокваша, молоко, в частности, с чем-то сладким — йогурты с ягодами, фруктами, сухофруктами.

"Если люди решили заменить ужин на сладкий йогурт, дальше пошли спать — в носоглотке скопилась сладкая слизь, а это среда для размножения грибковой флоры. Образующееся препятствие в виде слизи и местного воспаления приводит к тому, что проходимость дыхательных путей уменьшается, отсюда свист и храп", — рассказала врач – диетолог-реабилитолог Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik.

Также храп может возникнуть из-за употребления алкоголя, углеводистой, сладкой и солёной пищи. Помимо того, на громкие звуки во время сна могут влиять полуфабрикаты, особенно не очень качественные и в обвалке.

"Алкоголь и солёное задерживают жидкость, вызывают отёк. Вечером человек выпил алкоголь, закусил солёной, жирной рыбой, на утро встаёт отёчный. Отекает не только лицо, отекает всё тело, в том числе и дыхательные пути", — уточнила эксперт, посоветовав всем храпящим поменять свой рацион.