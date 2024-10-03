В VK рассказали, как россияне разных поколений выбирают видеоконтент

Аналитики «VK Видео» выяснили, что зумеры предпочитают короткие ролики и используют ускоренный просмотр, а старшее поколение выбирает длинные видео и часто смотрит их фоном. Об этом рассказали в пресс-службе видеохостинга.

Там отметили, что, чем старше пользователи, тем более продолжительный видеоконтент они готовы смотреть. Зумеры предпочитают ролики длительностью до пяти минут. Миллениалы (25–34 года) чаще выбирают контент продолжительностью 20–30 минут, тогда как поколение Х (35–44 года) в среднем смотрит видео до 60 минут. Старшее поколение (45 лет и выше) отдаёт предпочтение длительному просмотру: 37% опрошенных выбирают видео от одного до двух часов.

Эксперты VK выяснили, что зумеры чаще остальных аудиторий смотрят видео в ускоренном режиме. Миллениалы применяют эту функцию реже, а представители поколения Х и люди старше 45 лет почти не пользуются функцией. Фоновый просмотр видео показал обратный тренд — он оказался популярным форматом у старшего поколения.

«Зумеры и миллениалы придают большое значение качеству видео — треть опрошенных предпочитает контент в высоком разрешении. С возрастом требования к качеству снижаются: 38% россиян старше 45 лет готовы смотреть видео любого разрешения, главное для них — быстрая загрузка. Для миллениалов этот фактор также менее важен», — отметили аналитики.

Там добавили, что самым популярным устройством для просмотра видео стал смартфон — его выбирают 58% зумеров, 35% миллениалов и почти треть людей из поколения Х (31%). Только респонденты старше 45 лет чаще используют для просмотра видео SMART TV (47%).

По данным аналитиков, присутствие узнаваемого блогера в видеоконтенте имеет наибольшее значение для зумеров (36%). Чем старше респонденты, тем меньше на них влияет фактор наличия медийного автора: пользователи старше 25 лет чаще ориентируются на личный интерес к теме, а не на медийность.